Генерал-майор армії рф ліківдован на Запоріжжі

13 червня 2023, 09:30

На запоріжському напрямку ЗСУ ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії росії – генерал-майора сергія горячева.

З дописів російських «воєнкорів» можна побачити, що 12 червня весь день йшли важкі бої майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід", горячев загинув "у результаті ракетної атаки противника".

За інформацією з відкритих джерел відомо: горячев був на службі у внутрішніх військах російського міністерства внутрішніх справ рф з 1994 року, брав активну участь у бойових діях першої чеченської війни, в 2000-у році йому присвоєно звання героя росії.

Також, колишній окупант у 2013 році був призначений начальником оперативної групи російських військ в непризнаній республічі Придністров'є.

На сайті "Миротворець" зазаначено, що в період з 2014 по 2017 рік той проходив службу у складі російського окупаційного угруповання військ на Донбасі.

15:00 UPD:

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень зробив заяву, що інформація про ймовірне знищення начальника штабу 35 загальновійськової армії ЗС рф генерал-майора Сергія Горячева уточнюється.

"Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде її оприлюднено належним чином", - повідомив речник в ефірі національного телемарафону.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ за тиждень звільнили сім населенних пунктів