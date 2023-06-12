Нічний удар по Кривому Розі: кількість загиблих зросла до десяти

13 червня 2023, 12:10

З допису офіційного телеграм-каналу Президента:

«Чергові ракети терористів, російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей. На жаль, є загиблі, є поранені. Рятувальна операція у Кривому Розі триває. Мої співчуття усім, хто втратив рідних! Ніколи не буде прощення терористам, і за кожну свою ракету вони відповідатимуть.»

Внаслідок ракетного удару по цивільних об'єктах Кривого Рогу на Дніпропетровщині загинуло 10 мирних мешканців. Одна людина перебуває під завалами.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Олександр Вілкул

Завтра, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

UPD: на 14-00 У Кривому Розі з-під завалів приватного підприємства дістали тіло ще однієї загиблої людини. Від нічного російського обстрілу у місті загинули 11 людей.

Після цього рятувальники закінчили пошукову операцію. Зараз на місці триває розбір конструкцій.

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