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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
13 червня 2023, 10:03

Про успіхи Сил оборони на трьох напрямках розповіла Ганна Маляр

Протягом минулої героїчної доби Сили оборони України мають значні успіхи на трьох напрямках.

Як повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр у телеграм-каналі, українські захисники просунулися на:

  • Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м;
  • Торецькому напрямку — на 200 м;
  • Бердянському напрямку — від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв.км.

«Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійський вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе», — зазначила вона.
За словами Ганни Маляр, на даний час тривають запеклі бої в районах:

Джерело: "АрміяИнформ"
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