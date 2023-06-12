Через суд повернули майже 600 тис. грн на користь відділів освіти у Щастинському районі

13 червня 2023, 13:04

За реагування ювенальних прокурорів Щастинської окружної прокуратури Луганської області у судовому порядку повернуто до місцевого бюджету майже 600 тис. грн.

Два відповідачі ‒ газопостачальні підприємства вже перерахували ці кошти відділам освіти, які продовжують працювати в евакуації.

Позовні вимоги прокуратури задоволено у Господарському суді Луганської області.

Через те, що постачальники оскаржували рішення суду в апеляційному порядку, вони набрали законної сили у квітні та травні 2023 року. Східний апеляційний суд підтвердив правомірність доводів прокуратури, а апеляційні скарги відповідачів відхилив.

Підставою звернення до суду стало встановлення фактів закупівлі газу для опалення закладів освіти на території Щастинського району за завищеною ціною.

За результатами проведення відкритих торгів відділи освіти уклали договори на постачання природного газу, а після цього ‒ додаткові угоди, що порушували принципи максимальної економії, ефективності використання бюджетних коштів, добросовісної конкуренції серед учасників публічних закупівель.

Внаслідок укладення цих угод вартість газу безпідставно збільшили, через що надлишково перераховано стягнену суму бюджетних коштів.

У судах всіх інстанцій прокуратура наполягала, що додаткові угоди уклали неправомірно, а значить надлишково сплачені бюджетні кошти відповідачі повинні повернути.