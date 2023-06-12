Двом колаборантам Луганщини повідомили про підозру

13 червня 2023, 10:31

Так званим «голові» та «членкині» виборчих комісій на Луганщині повідомлено про підозру за організацію псевдореферендуму

За процесуального керівництва Сватівської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом громадянкам України у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у вересні 2022 року підозрювані брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму в окупованих населених пунктах на території регіону.

Керівниця громадської організації в смт Лозно-Олександрівка облаштувала в місцевому будинку культури так звану «виборчу дільницю». Жінка на правах «голови комісії» організувала проведення незаконного волевиявлення серед мешканців і закликала їх йти на захід.

Інша підозрювана ‒ мешканка м. Кремінна. Під час псевдореферендуму виконувала роль так званого «члена дільничної виборчої комісії № 1302». Фейковий захід проходив на території КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня». Вона складала списки виборців, проводила ідентифікацію осіб, що прийшли на виборчі дільниці, видавала та підраховувала «бюлетені» для голосування.

За вчинене їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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