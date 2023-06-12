Акула, що з'їла росіянина в Єгипті, стане музейним експонатом

13 червня 2023, 14:08

На даний час, медійно відому хижачку вже почали бальзамувати. В скорому часі вона стане експонатом Морського наукового музею.

Єгипетська влада прийняла рішення муміфікувати та виставити в музеї акулу, яка з'їла росіянина в Хургаді. Про це повідомили в місцевому порталі новин Cairo24.

Спочатку в планах вчених було лише вивчення акули на предмет агресивної поведінки, та згодом випустити її на волю. Але на момент, коли вони вилучили акулу у рибалок, що її спіймали, – вона вже була мертва.

Зі шлунка акули-росіяноїдки вилучили тіло, голову та руки загиблого 23-річного чоловіка. Після цього тушу хижачки передали до Інституту морських наук і заповідників Червоного моря, де і будуть відбуватись подальші процедури бальзамування.

Раніше стало відомо, що рибалки знайшли у морі ноги з'їденого акулою громадянина рф.

Нагадаємо, 8 червня в курортному місті Хургаді біля пляжу Dream Beach акула з’їла 23-річного російського туриста.