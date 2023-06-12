Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 14.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 217,3 тис. осіб, знищено понад 3940 танків ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217330 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3943 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11) од,
- артилерійських систем – 3783 (+17) од,
- РСЗВ – 603 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+1) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 300 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1196 (+13),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!