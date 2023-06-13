Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
14 червня 2023, 15:30

Крим чекає на повернення до України

ГУР інформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим.

Цю та іншу важливу інформацію ми щодня продовжуємо отримувати від вас, небайдужі мешканці тимчасово-окупованих територій.

Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України!

Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!

Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ затримала російського «крота» у лавах ЗСУ

Джерело: "ГУР"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: