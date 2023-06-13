Крим чекає на повернення до України

14 червня 2023, 15:30

ГУР інформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим.

Цю та іншу важливу інформацію ми щодня продовжуємо отримувати від вас, небайдужі мешканці тимчасово-окупованих територій.

Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України!

Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!

Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів: