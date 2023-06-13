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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
14 червня 2023, 15:51

Кадиров в шоці – Вагнера корегували HIMARS по Делімханову - соцмережі

Як раніше зазанчалось, рамзан кадиров в середу 14 червня у соцмережі виклав допис, що не міг вийти на зв'язок зі своїм соратником, депутатом держдуми рф адамом делімхановим.

Ймовірніше, інцидент трапився на позиціях під Кремінною (але раніше Кирило Сазонов повідомив, що подія відбулась на Запорізкому напрямку), де збираись чеченські бойовики вкупу, щоб послухати бойову промову саме цього славнозвісного кадирівського полководця, але робота HIMASR виявилась куди цікавішою та красномовнішою. – відомо з соціальних мереж окупантів.

Згодом, з’явилась ще цікавіша інформація, що начебто «вагнера» в співпраці з розвідкою України – повідомили місцезнаходження чеченців і що це є своєрідною помстою за образи та погрози кадирова на адресу пигожина. Скрін приведено нижче, а в коментарях вся ця ситуація має єдину «народну» назву – «жабогадюкинг».

Прим.: новина носить інформативний характер і на даний час немає офіційного підтвердження з боку воєнного керівництва України.

UPD: Інші пабліки повідомляють, що під Кремінною "двохсоті" загарбники очікували на виступ генерала Сухраба Ахмедова.

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