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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
14 червня 2023, 16:20

13 років за ґратами проведе колаборант з Донеччини – СБУ

Служба безпеки України зібрала потужну доказову базу на ще одного поплічника рф, який після співпраці з ворогом у Донецькій області втік з регіону і хотів уникнути правосуддя.

На початку повномасштабного вторгнення росії він передавав окупантам локації Сил оборони на Лиманському напрямку.

Однак, після звільнення регіону від російських загарбників їхній інформатор вирішив втекти на Львівщину, де як переселенець хотів «заховатися» серед місцевих жителів.

У ході розслідування стало відомо, що фігурант планував відновити свої контакти з окупантами. Зокрема, щоб передавати їм розвіддані вже з території західного регіону України.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали наприкінці грудня минулого року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмиснику 13 років тюрми.

Як встановили слідчі, поплічником агресора виявився мешканець Донеччини, який на початку повномасштабного вторгнення пішов на співпрацю з окупантами.

Отриману розвідінформацію він передавав через «зв’язкового» – бойовика терористичної організації «днр», який перебував на тимчасово захопленій частині регіону.

Для комунікації використовували російські соцмережі і месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва органів прокуратури.

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Джерело: "СБУ"
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