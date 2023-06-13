Директор МАГАТЕ Рафаел Гроссі не потрапив на Запорізьку АЕС

14 червня 2023, 18:45

Візит гендиректора Міжнародного агентства МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на захоплену терористами рф Запорізьку АЕС, який було заплановано на цю середу, відкладено з безпекових міркувань, – йдеться в повідомленні міністра енергетики Германа Галущенко.

"Гроссі в Україні. Питання з його візитом на Запорізьку АЕС має вирішитися найближчими днями. Я не можу давати оцінку ситуації - тривають бойові дії, і ситуацію оцінюють військові. Це відповідальність за життя", – сказав він у коментарі журналістам у середу.

При цьому міністр зазначив, що дуже сподівається на вдалий візит Гроссі на станцію.

"Є надія, що російські окупанти дадуть МАГАТЕ якісь адекватні відповіді на запитання, що відбувається на станції", – наголосив Галущенко.

Під час запланованого візиту був намір здійснити ротацію місії агентства на ЗАЕС зі збільшенням її персонального складу з чотирьох до шести осіб.

Як повідомлялося, Рафаель Гроссі вчора прибув в Україну та провів зустріч із Президентом. Сьогодні він мав вирушити на ЗАЕС.