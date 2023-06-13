Нічна атака на Одесу: троє загиблих і тринадцять поранених

14 червня 2023, 10:08

Терористи армії рф вночі спрямували на місто чотири ракети «Калібр» з корабля у водах Чорного моря. Влучання трапилось у складське приміщення, розбір завалів риває.

Оперативне командування «Південь» офіційно повидомило, що вночі 14го червня в результаті ворожої ракетної атаки рф на Одесу троє людей загинули та 13 отримали поранення.

Також зазначено, що внаслідок відбиття атаки та вибуховою хвилею пошкоджено: навчальний заклад, бізнес-центр, крамниці, заклади харчування житловий комплекс в середмісті. Попередньо, постраждали ще шість осіб.

"Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування на 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє співробітників складу загинули, семеро поранені. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди", - наголосили в ОК Південь.

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