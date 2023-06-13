10 років за гратами та конфіскація майна: вирок Чаусу

14 червня 2023, 12:17

ВАКС визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса винним у хабарництві й засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

«ВАКС визнав колишнього суддю одного з районних судів м. Києва винуватим у проханні надати йому неправомірну вигоду в особливо великому розмірі для себе за вчинення в інтересах третьої особи дії з використанням службового становища.

Дії обвинуваченого судом кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади, та з конфіскацією всього належного йому майна.

Судом до набрання вироком законної сили змінено обвинуваченому запобіжний захід із застави на тримання під вартою.

Із повним текстом вироку за кілька днів можна буде ознайомитись у Єдиному державному реєстрі судових рішень, справа №991/7682/21»