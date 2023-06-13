«Директорів» закладів освіти на ТОТ Луганщини чекає неминуче покарання

14 червня 2023, 13:07

За процесуального керівництва прокурорів Старобільської окружної прокуратури Луганської області двом освітянам, які допомагають ворогу впроваджувати російські стандарти освіти, повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року колишній директор одного з навчальних закладів у Старобільському районі погодився на пропозицію окупаційної влади очолити підконтрольну їм так звану «державну освітню установу середньої професійної освіти лнр «Новопсковський аграрний коледж».

Організував навчальний процес за програмами та стандартами освіти держави-агресора. За власним підписом та печаткою псевдореспубліки здійснив видачу фейкових дипломів про середню професійну освіту випускникам.

Також на бік окупантів перейшов і колишній вчитель музики загальноосвітньої школи з села Євсуг Старобільського району.

У квітні 2022 року він обійняв посаду так званого «директора «державного загальноосвітнього закладу лнр «Євсузький навчально-виховний комплекс»

Після призначення на посаду активно пропагує російські наративи й всіляко підтримує тимчасову окупацію Луганщини. Виконуючи вказівки самопроголошеної «влади» навчає дітей за освітніми програмами рф.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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