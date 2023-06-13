Ліквідован адам деліхманов – близький до кадирова бойовик?

14 червня 2023, 13:37

«Дон» рамзан кадиров в середу 14 червня у соцмережі виклав допис, що не може вийти на зв'язок зі своїм соратником, депутатом держдуми рф адамом делімхановим.

Деякі джерела українського медійного простору також встигли повідомити про нібито повну ліквідацію російського депутата в Україні. Зокрема, про знищення Делімханова, який разом з кадирівськими бойовиками перебував на Запорізькому напрямку, повідомив у Фейсбук та ТікТоці журналіст та військовослужбовець ЗСУ - Кирило Сазонов.

"Соратник кадирова делімханов ‒ мінус. Задвохсотили. Я вже писав, що розвідка ССО підрозділ "Бандерлоги" дуже круті. Тримайте від хлопців неймовірну новину. Задвохсотили праву руку кадирова в Приморську делімханова. Працювали саме "Бандерлоги" з групою "Горизонт", підрозділ Фобос ОУВ Запоріжжя. З ним до «кобзона на концерт» пішли інші наближені до кадирова і ще близько двохсот особового складу", ‒ написав Сазонов.

Деякі російські джерела пишуть, що делімханов важко поранений.

Прим.: Офіційної інформації з цого приводу від військового керівництва Украіни, на даний час, не пуступало.