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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
14 червня 2023, 14:02

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають успіхи – Ганна Маляр

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр 14 червня повідомиа, що за минулу добу:

Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.

На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу ворог втратив:

- артилерійську батарею самохідних гармат;

- 2 комплекси РЕБ.

- зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;

- ЗРК.

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