14 червня 2023, 14:02 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають успіхи – Ганна Маляр Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр 14 червня повідомиа, що за минулу добу: Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м. На Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м. Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. На Бердянському напрямку бої тривають поблизу с. Макарівка. На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська. Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу ворог втратив: - артилерійську батарею самохідних гармат; - 2 комплекси РЕБ. - зосередження автомобільної техніки (до 10 од.); - радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби; - ЗРК. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 14.06.2023 irta-fax irtafax.com