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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика / Влада
14 червня 2023, 15:24

Плануємо сприяти виключенню росії із FATF – Єрмак

росію як державу-терориста, країну, що фінансує тероризм і здійснює терористичні акти проти цивільних, необхідно системно карати.

Один з таких кроків - виключення держави з FATF, чого рф дуже боїться після призупинення її членства раніше.

Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок ще минулого року.

Сьогодні глобальна фінансова система стикається з величезними ризиками, що йдуть від росії.

Держава-терорист співпрацює з Північною Кореєю, Іраном і Сирією, порушує правила боротьби із розповсюдженням зброї масового знищення. Вона не відповідає стандартам FATF, фінансує тероризм і підриває глобальну фінансову безпеку. рф становить загрозу для цивілізованого світу.

Попереду - важливий крок. росію треба бити і сильно, всюди.

Виключення із FATF - один з таких кроків.

Джерело: "Офіс Президента"
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