Плануємо сприяти виключенню росії із FATF – Єрмак

14 червня 2023, 15:24

росію як державу-терориста, країну, що фінансує тероризм і здійснює терористичні акти проти цивільних, необхідно системно карати.

Один з таких кроків - виключення держави з FATF, чого рф дуже боїться після призупинення її членства раніше.

Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок ще минулого року.

Сьогодні глобальна фінансова система стикається з величезними ризиками, що йдуть від росії.

Держава-терорист співпрацює з Північною Кореєю, Іраном і Сирією, порушує правила боротьби із розповсюдженням зброї масового знищення. Вона не відповідає стандартам FATF, фінансує тероризм і підриває глобальну фінансову безпеку. рф становить загрозу для цивілізованого світу.

Попереду - важливий крок. росію треба бити і сильно, всюди.

Виключення із FATF - один з таких кроків.