Плануємо сприяти виключенню росії із FATF – Єрмак

росію як державу-терориста, країну, що фінансує тероризм і здійснює терористичні акти проти цивільних, необхідно системно карати.
Один з таких кроків - виключення держави з FATF, чого рф дуже боїться після призупинення її членства раніше.
Група Макфола-Єрмака пропонувала такий крок ще минулого року.
Сьогодні глобальна фінансова система стикається з величезними ризиками, що йдуть від росії.
Держава-терорист співпрацює з Північною Кореєю, Іраном і Сирією, порушує правила боротьби із розповсюдженням зброї масового знищення. Вона не відповідає стандартам FATF, фінансує тероризм і підриває глобальну фінансову безпеку. рф становить загрозу для цивілізованого світу.
Попереду - важливий крок. росію треба бити і сильно, всюди.
Виключення із FATF - один з таких кроків.