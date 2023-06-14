Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 15.06.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 580 російських загарбників, уразили 1 вертоліт ворога: загальні втрати рф становлять 217,9 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3955 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
- артилерійських систем – 3793 (+10) од,
- РСЗВ – 604 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+3),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!