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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 червня 2023, 07:57

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 15.06.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 580 російських загарбників, уразили 1 вертоліт ворога: загальні втрати рф становлять 217,9 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 217910 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3955 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7667 (+14) од,
  • артилерійських систем – 3793 (+10) од,
  • РСЗВ – 604 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 301 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3333 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1199 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6506 (+24) од,
  • спеціальна техніка ‒ 519 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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