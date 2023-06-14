15 червня 2023, 17:11 На фронті знищено ще один ударний вертоліт ворога Ка-52 Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». – повідомляється на офіційній сторінці військових у Facebook Прим.: Ка-52 (також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Цей вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Слава Україні! ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині російськи «Штурмовики» зі складу загонів «шторм-z» грабують своїх * Фото ілюстративне irta-fax irtafax.com