Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 червня 2023, 17:11

На фронті знищено ще один ударний вертоліт ворога Ка-52

Морпіхи 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського знищили дороговартісний ворожий ударний вертоліт Ка-52, відомий як «Алігатор». – повідомляється на офіційній сторінці військових у Facebook

Прим.: Ка-52 (також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Цей вертоліт здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».

Слава Україні!

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Луганщині російськи «Штурмовики» зі складу загонів «шторм-z» грабують своїх

* Фото ілюстративне

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: