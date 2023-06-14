Триває наступ та оборонні дії на різних напрямках – Ганна Маляр

15 червня 2023, 18:53

В офіційному телеграм-каналі заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про стан військових дій на фронті на вечір 15 червня. Речниця зауважила, що на всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному.

На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.

На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії.

На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.

За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу.» - йдеться в дописі Ганни Маляр.