Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 червня 2023, 18:53

Триває наступ та оборонні дії на різних напрямках – Ганна Маляр

В офіційному телеграм-каналі заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про стан військових дій на фронті на вечір 15 червня. Речниця зауважила, що на всіх напрямках наступу є просування. Близько кілометра на кожному.

  • На сході ворог продовжує концентрувати значну кількість сил і засобів та підтягує резерви з інших напрямків. Зокрема, з півдня на схід був переміщений ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.
  • На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Брехівка – Ягідне, є успіх.
  • На Берднянському та Маріупольскому напрямках тривають наступальні дії.
  • На Бердянському напрямку бої тривають в районах Макарівки.
  • На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровки.
  • За добу противник збільшив кількість ракетно-авіаційних ударів та артилерійських і мінометних обстрілів.

«Наші війська мають справу з потужним опором ворога та його перевагою у кількості людей та озброєння. Ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ. Разом з тим, наступ триває на декількох напрямках, наші оборонці поступово, але впевнено просуваються вперед та завдають значних втрат ворогу.» - йдеться в дописі Ганни Маляр.

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: