Окупанти вивезли ще 150 дітей з Луганщини

15 червня 2023, 19:07

Стало відомо, що 8 червня зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені 150 дітей до оздоровчих баз відпочинку «Лесной» та «Сосенка» Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки рф. З початку червня в ці заклади очікують прибуття ще 750 дітей із ТОТ Луганщини.

На даний час достеменно відомо, що 19 393 дитини були вже незаконно вивезені в росію з ТОТ України. Про це 13 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

На тимчасово окупованих територіях окупанти запровадили так звані «медогляди» дітей, але фактично, якісних медоглядів не спостерігається. Виділені кошти на це розкрадаються на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями в змові з медичними працівниками, які прибувають з території рф для цих «медоглядів». Такі заходи є злочином та прикриттям для викрадення дітей.

* Фото ілюстративне

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