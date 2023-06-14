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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
15 червня 2023, 19:07

Окупанти вивезли ще 150 дітей з Луганщини

Стало відомо, що 8 червня зі Старобільського району Луганської області були незаконно вивезені 150 дітей до оздоровчих баз відпочинку «Лесной» та «Сосенка» Прикубанського району Карачаєво-Черкеської республіки рф. З початку червня в ці заклади очікують прибуття ще 750 дітей із ТОТ Луганщини.

На даний час достеменно відомо, що 19 393 дитини були вже незаконно вивезені в росію з ТОТ України. Про це 13 травня заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу у Римі із прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

На тимчасово окупованих територіях окупанти запровадили так звані «медогляди» дітей, але фактично, якісних медоглядів не спостерігається. Виділені кошти на це розкрадаються на кількох рівнях. Зокрема окупаційними адміністраціями в змові з медичними працівниками, які прибувають з території рф для цих «медоглядів». Такі заходи є злочином та прикриттям для викрадення дітей.

* Фото ілюстративне

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