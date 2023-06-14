Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 червня 2023, 19:27

Додатково 14 танків Leopard 2 для України

Українські війська отримають ще 14 бойових танків Leopard-2 від західних партнерів, придбані за кошти Нідерландів та Данії.

Всі контракти на нове постачання танків вже підписані. Відомо, що уряд Німеччини брав участь у цих перемовах, оскільки вони першими повинні погодити експорт військової техніки. Відремонтує та передасть бойові машини група спеціалістів Rheinmetall, а прибудуть «Леопарди-2» до Украйни не пізніше кінця січня.

Нагадаємо, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зробила важливу заяву, що Міністерство оборони США, коли вони виділяють військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.

«Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки — ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України у її боротьбі із росіянами, щоб повернути свою суверенну територію», — зазначила вона.

* Фото ілюстративне

irta-fax
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: