Додатково 14 танків Leopard 2 для України

15 червня 2023, 19:27

Українські війська отримають ще 14 бойових танків Leopard-2 від західних партнерів, придбані за кошти Нідерландів та Данії.

Всі контракти на нове постачання танків вже підписані. Відомо, що уряд Німеччини брав участь у цих перемовах, оскільки вони першими повинні погодити експорт військової техніки. Відремонтує та передасть бойові машини група спеціалістів Rheinmetall, а прибудуть «Леопарди-2» до Украйни не пізніше кінця січня.

Нагадаємо, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх зробила важливу заяву, що Міністерство оборони США, коли вони виділяють військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.

«Тут, у Пентагоні, ми завжди будемо передбачати, що будуть пошкодження і втрати обладнання і систем, які були надані українцям. Я не знаю, чи буде заміщення (техніки — ред.) у співвідношенні один до одного, але, як ви бачите, сьогодні оголошення про 40-й пакет допомоги Україні за президентськими повноваженнями є продовженням підтримки України у її боротьбі із росіянами, щоб повернути свою суверенну територію», — зазначила вона.

* Фото ілюстративне