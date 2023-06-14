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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
15 червня 2023, 20:57

путін помирає від раку

Чудова новина від опозиційного російського телеграм-каналу "Генерал СВР":

"Сьогодні лікарі повідомили президента Росії Володимира Путіна, що у нього в головному мозку були виявлені метастази. Лікарі знали про це вже деякий час, але президента повідомили сьогодні. У Путіна прогресує онкологія і сьогодні лікування не дає очікуваних результатів."

Весь світ чекає на феєричну кінчину супостата та завершення проєкту "путін". Що далі - черговий "Скотний двір", чи революція '17 року? Побачимо вже досить скоро...

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