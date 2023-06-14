путін помирає від раку

15 червня 2023, 20:57

Чудова новина від опозиційного російського телеграм-каналу "Генерал СВР":

"Сьогодні лікарі повідомили президента Росії Володимира Путіна, що у нього в головному мозку були виявлені метастази. Лікарі знали про це вже деякий час, але президента повідомили сьогодні. У Путіна прогресує онкологія і сьогодні лікування не дає очікуваних результатів."

Весь світ чекає на феєричну кінчину супостата та завершення проєкту "путін". Що далі - черговий "Скотний двір", чи революція '17 року? Побачимо вже досить скоро...