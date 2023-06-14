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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
15 червня 2023, 10:10

СБУ попереджає про підготовку росією нових фейків

Спецслужби рф готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності.

Зокрема, за оперативними даними, співробітники 5 служби фсб рф планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.

«Правдоподібність» та доказову базу фейків серед іншого має забезпечити:

  • внесення фсб до державних реєстрів рф записів, які нібито мають підтверджувати версію ворожих спецслужб;
  • підробку документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.

Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні.

Закликаємо представників українських ЗМІ критично ставитися до появи подібної «сенсаційної» інформації.

СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів кремля, які свідомо допомагають ворогу всередині країни. Разом працюємо на Перемогу України!

Джерело: "СБУ"
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