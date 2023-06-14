ДБР повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донеччини

15 червня 2023, 09:47

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру двом колишнім суддям з Донецької області, які працюють на окупантів у фейковому «верховному суді».

Встановлено, що колишня суддя Донецького апеляційного суду під час тимчасової окупації населених пунктів Донецької області у 2014 році вирішила «творити правосуддя» під егідою псевдореспубліки. Жінка активно сприяла створенню системи псевдосудових органів окупантів.

З 2016 року вона обійняла посаду «судді верховного суду днр». Трохи згодом підозрювана обійняла посаду «заступниці голови верховного суду днр» та очолила так званий «воєнний трибунал верховного суду днр».

Фігурантка проводила судилища над затриманими громадянами, яких окупанти схопили за співпрацю з державними органами України. Більшості із них вона присуджувала максимально жорстоке покарання.

Псевдосуддя за свою «працю» отримала від окупантів нагрудний знак «почесного юриста днр».

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Інша колишня суддя Донецького окружного адміністративного суду у 2014 році зрадила Україні та залишилася на тимчасово окупованій території аби створювати «нове республіканське правосуддя». Наразі вона обіймає посаду «заступниці голови «верховного суду — голови судової палати по арбітражним справам верховного суду днр».

Обидві «судді» надають брифінги пропагандистським телеканалам під час яких звітують про роботу карального правосуддя псевдореспубліки та «верховного суду днр», підтримуючи ілюзію ефективності окупаційної системи.

Колишні українські судді підозрюються у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.