Королевська Наталія в розшуку– НАБУ

15 червня 2023, 14:03

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку від фракції «Опозиційна платформа - За життя» Наталію Королевську. Її підозрюють у недостовірному декларуванні.

Нагадаємо, НАБУ і САП заочно повідомили про підозру на той час нардепці від ОПЗЖ Наталії Королевській у недостовірному декларуванні (частина 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України). Як встановило слідство, Королевська у декларації за 2020 рік не вказала дві земельні ділянки в Обухівському районі загальною площею 0,829 га та вартістю понад 2,5 млн грн, а також житловий будинок та земельну ділянку, що розташовані в Московській області російської федерації вартістю майже 1,8 млн грн.

Загалом сума незадекларованих об'єктів нерухомого майна становить понад 4,315 млн грн, що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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