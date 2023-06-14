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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
15 червня 2023, 16:26

Заплановані псевдовибори на окупованих територіях України

Окупанти мають намір провести «вибори» на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

В російських засобах масової інформації повідомляється, що центральна виборча комісія призначила їх до 10 вересня.

«14 червня ЦВК росії провела консультації з Міноборони та ФСБ і отримала від них позицію про можливість проведення голосування у чотирьох нових суб'єктах у нинішніх умовах», – йдеться в заяві голови комісії елла памфілова.

Минулоріч путін ввів «воєнний стан» в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України. Пізніше він підписав «закон, який виключає заборону проведення виборів у суб'єктах рф, в яких введено воєнний стан».

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