Заплановані псевдовибори на окупованих територіях України

15 червня 2023, 16:26

Окупанти мають намір провести «вибори» на захоплених територіях Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

В російських засобах масової інформації повідомляється, що центральна виборча комісія призначила їх до 10 вересня.

«14 червня ЦВК росії провела консультації з Міноборони та ФСБ і отримала від них позицію про можливість проведення голосування у чотирьох нових суб'єктах у нинішніх умовах», – йдеться в заяві голови комісії елла памфілова.

Минулоріч путін ввів «воєнний стан» в окупованих Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України. Пізніше він підписав «закон, який виключає заборону проведення виборів у суб'єктах рф, в яких введено воєнний стан».