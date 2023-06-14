Олексій Кузнєцов: «Маємо піклуватися про наших захисників»

15 червня 2023, 16:41

Верховна Рада України на пленарному засіданні 10 червня прийняла низку важливих законопроєктів. Серед інших у другому читанні і в цілому прийнято проєкт закону № 9378 щодо збільшення тривалості відпусток військовослужбовців.

Голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов розповів, які саме зміни передбачено законопроєктом:

«Законопроєкт передбачає більшу тривалість відпусток для військовослужбовців всіх видів військової служби. Тепер може надаватися щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів за повний рік служби. У минулій редакції така відпустка була обмежена 10 календарними днями».

Олексій Кузнєцов зазначив, що разом з іншими парламентарями підтримав цей законопроєкт і пояснив чому:

«Маємо піклуватися про наших захисників! З моменту повномасштабного вторгнення військ рф на територію України пройшло вже більше року. Військовослужбовці повинні мати можливість побачитись зі своїми близькими, повноцінно відпочити, відновити свої фізичні та моральні сили для подальшого несення служби. Особливо це актуально для військових, хто з першого дня війни долучився до ЗСУ. До речі, такі люди є й у команді «Слуги Народу» Луганщини. Наприклад, голова фракції «Слуги Народу» Троїцької селищної ради Олександр Лукашов, який зараз воює на запорізькому напрямку».