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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
15 червня 2023, 16:40

На Луганщині російськи «Штурмовики» зі складу загонів «шторм-z» грабують своїх

На ТОТ Луганської області відзначається суттєве збільшення спроб продажу військового майна військовослужбовцями армії окупантів. Здебільшого – це новобранці нещодавно створених штурмових загонів «шторм-z», які тікають зі своїх підрозділів разом зі стрілецькою зброєю. Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, «штурмовики» компенсують «збитки», вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють вкраденим майном. Серед усього - це автозапчастини, шини та паливо. В подальшому вони намагаються реалізувати майно в найближчих населених пунктах та від’їжджають в «невідомому напрямку».

Дезертирство активізується і в регулярних частинах окупаційної армії. На це вплинула як активізація бойових дій та великі втрати, так і нещодавнє скасування відпусток для військових задіяних в Україні. Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області.

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Джерело: "ГУР"
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