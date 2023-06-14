Повідомлено про підозру бойовику так званої «лнр» з позивним «Шахтар»

15 червня 2023, 16:51

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

За даними слідства, мешканець смт Бугаївка Перевальського району в червні 2017 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування «4 окремої мотострілкової бригади» на посаду «стрілець» «2 армійського корпусу народної міліції лнр (в/ч Л-74347)». Отримав позивний «Шахтар». Місцем постійної дислокації визначено територію поблизу міста Алчевськ.

Чоловік отримав військову екіпіровку та стрілецьку вогнепальну зброю. Виконував бойові завдання зі здійснення збройного опору ЗСУ в Луганській області. За «службу» отримував щомісячну грошову винагороду в розмірі 15 тис. російських рублів. Дослужився до командира взводу мотострілецької бригади.

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В червні 2021 року був демобілізований на військову пенсію.

У подальшому, в січні 2022 року повторно вступив до складу тієї ж бригади на попередню посаду. Бойовик у складі незаконного формування перебував у населених пунктах Сокільники, Лотикове, Олександрівка, Кремінна Луганської області, Спірне та Кліщіївка Донецької області, де проводив розвідку боєм.

На початку травня 2023 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон біля села Кліщіївка Бахмутського району.

Бойовику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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