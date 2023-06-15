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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
16 червня 2023, 09:00

Алла Антипова: «Продовжуємо підтримувати захисників»

Депутатка Щастинської районної ради від «Слуги Народу» Алла Антипова взяла участь у заході на підтримку ЗСУ «Пісня як зброя», який відбувся днями на Львівщині.

«Продовжую активно долучатися до таких заходів. Вони підтримують бадьорий та патріотичний дух цивільного населення та допомагають ЗСУ. Адже під час заходів відбуваються збори на потреби певного підрозділу.

Наші захисники віддають за нас найцінніше – життя та здоров’я. Тому, вважаю, українці мають і надалі гуртуватися навколо допомоги ЗСУ, кожен має, чим може, допомагати українській армії», - розповіла Алла Антипова.

Нагадаємо, 3 червня, у день 85-річчя Луганської області, Аллу Антипову нагороджено відзнакою Президента України «За оборону України».

«Колектив Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» пишається депутаткою, яка проявила непохитний патріотизм та активну громадську позицію», – зазначає голова Луганської обласної організації партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов.

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