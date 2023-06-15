Українці побачать рідкісний парад планет

16 червня 2023, 17:13

В суботу, 17 червня, одразу п’ять планет – Сатурн, Нептун, Юпітер, Уран і Меркурій можна буде побачити на сході перед сходом сонця. Про це пише ScienceAlert.

Вважається, що це дуже рідкісне планетарне вирівнювання. Можливо ці планети буде тяжко розпізнати серед зірок і може знадобитися бінокль чи телескоп.

Приблизно за годину до сходу Сонця треба буде дивитися на схід. Найяскравіше буде видно Юпітер, навіть неозброєним оком.

Після того, як ви побачите Юпітер, потрібно подивитися трохи догори та праворуч. На південному сході буде помітний Сатурн, який буде не таким яскравим і великим, як Юпітер, але цю планету також можна побачити неозброєним оком.

Далі слід пошукати Меркурій, який буде трохи лівіше і нижче Юпітера, і цю планету ще можна знайти без спеціальних пристроїв.

За словами астрономів, це явище називають парадом планет. Хоча насправді планети не вишиковуються в ряд, так лише здається.