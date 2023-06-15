Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

16 червня 2023, 18:52

Відповідно до інформації, отриманої від Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі здійснив візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Під час зустрічі, Гроссі наголосив, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС знаходиться на прийнятному рівні, що дозволяє станції безпечно функціонувати на протязі певного періоду. Він підтвердив, що енергоблоки Запорізької АЕС на даний момент перебувають у стабільному та безпечному стані, перебуваючи в режимі "холодної зупинки".

Раніше повідомлялось, що Президент зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ