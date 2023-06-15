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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 червня 2023, 18:52

Гендиректор МАГАТЕ відвідав Запорізьку АЕС

Відповідно до інформації, отриманої від Штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі здійснив візит на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Під час зустрічі, Гроссі наголосив, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС знаходиться на прийнятному рівні, що дозволяє станції безпечно функціонувати на протязі певного періоду. Він підтвердив, що енергоблоки Запорізької АЕС на даний момент перебувають у стабільному та безпечному стані, перебуваючи в режимі "холодної зупинки".

Раніше повідомлялось, що Президент зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ

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