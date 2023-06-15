На Луганщині викрито «начальника відділу військового комісаріату» так званої «лнр»

16 червня 2023, 21:22

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участь у не передбаченому законом збройному формуванні та порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, фігурант ‒ мешканець м. Лутугине Луганської області, колишній правоохоронець, який при українській владі дослужився до звання майора міліції. Ще з 2014 року підтримує дії окупаційної влади рф і бере участь у діяльності так званої «народної міліції лнр».

За «відданість» псевдореспубліці окупанти призначили його так званим «начальником відділу військового комісаріату лнр по Біловодському району». Цю посаду він обіймає з березня 2022 року по теперішній час.

Підозрюваний організовує примусову постановку мешканців окупованих населених пунктів у межах району на «військовий облік», проводить збори та забезпечує відправлення цивільних осіб, які не мають відповідної підготовки для проходження «військової служби» у лавах НЗФ на боці окупаційної армії рф.

Вказані дії є порушенням статей 4, 8, 51, 147 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

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Наразі він переховується на території так званої «лнр».

За протиправні дії йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід ‒ співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області.