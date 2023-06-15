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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 червня 2023, 07:39

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 16.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 218,5 тис. осіб, знищено понад 3800 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3965 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3812 (+19) од,
  • РСЗВ – 606 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 301 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
  • крилаті ракети ‒ 1199 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
  • спеціальна техніка ‒ 519 (+0).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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