Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 16.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 218,5 тис. осіб, знищено понад 3800 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 218500 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3965 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7683 (+16) од,
- артилерійських систем – 3812 (+19) од,
- РСЗВ – 606 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 301 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3357 (+24),
- крилаті ракети ‒ 1199 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6519 (+13) од,
- спеціальна техніка ‒ 519 (+0).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!