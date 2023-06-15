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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 червня 2023, 08:27

Вночі 16 червня протиповітряною обороною знищено два «шахеди»

Вночі 16 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» на південному напрямку – у Миколаївській області.

Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та один БпЛА не встановленого типу.

Авіацією Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ.

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Слава Україні! Разом – до перемоги!

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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