Вночі 16 червня протиповітряною обороною знищено два «шахеди»

Вночі 16 червня протиповітряною обороною Повітряних Сил знищено два іранських ударних БпЛА «Shahed-136/131» на південному напрямку – у Миколаївській області.
Також за минулу добу захисники неба знищили ворожий ударний БпЛА «Ланцет», «Орлан-10», «Орлан-30», «Zala» та один БпЛА не встановленого типу.
Авіацією Повітряних Сил за минулу добу 15 червня здійснено до десяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ.
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