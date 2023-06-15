Збито ще шість Кинджалів над Києвом - Повітряні сили ЗСУ

16 червня 2023, 12:28

Протиповітряні сили знов відбили масовану ракетну атаку на Київ, знищивши 12 ракет та 2 дрони-камікадзе. Про це повідомили військові у п’ятницю, 16 червня.

"За попередніми даними знищено: шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр", два розвідувальних БПЛА", – йдеться у повідомлені.

На теперішній час жодної інформації щодо жертв чи руйнувань не зафіксовано. Деякі дані оперативного зведення ще уточнюються.

КМДА повідомляє, що жлдної інформації щодо жертв чи руйнувань наразі не надходило. Також зазначено, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак у найближчий час.

UPD: 14:00 У Київській області внаслідок ракетного удару у п'ятницю 16 червня зруйновані 3 приватні будинки та 15 пошкоджені.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна зробив заяву пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

“Поки що всі остаточні наслідки уточнюються оперативною службою ДСНС, але можу констатувати, що ми вже працюємо у Київській області, зокрема у Вишгородському районі. Унаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено 15 будинків і 2 господарчі споруди - це за попередніми даними”, - заявив речник

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вночі 16 червня протиповітряною обороною знищено два «шахеди»