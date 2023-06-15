Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 червня 2023, 12:28

Збито ще шість Кинджалів над Києвом - Повітряні сили ЗСУ

Протиповітряні сили знов відбили масовану ракетну атаку на Київ, знищивши 12 ракет та 2 дрони-камікадзе. Про це повідомили військові у п’ятницю, 16 червня.

"За попередніми даними знищено: шість аеробалістичних ракет "Кинджал", шість крилатих ракет "Калібр", два розвідувальних БПЛА", – йдеться у повідомлені.

На теперішній час жодної інформації щодо жертв чи руйнувань не зафіксовано. Деякі дані оперативного зведення ще уточнюються.

КМДА повідомляє, що жлдної інформації щодо жертв чи руйнувань наразі не надходило. Також зазначено, що існує велика ймовірність повторних ракетних атак у найближчий час.

UPD: 14:00 У Київській області внаслідок ракетного удару у п'ятницю 16 червня зруйновані 3 приватні будинки та 15 пошкоджені.

Про це на брифінгу у Медіацентрі Україна зробив заяву пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий.

“Поки що всі остаточні наслідки уточнюються оперативною службою ДСНС, але можу констатувати, що ми вже працюємо у Київській області, зокрема у Вишгородському районі. Унаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні будинки, пошкоджено 15 будинків і 2 господарчі споруди - це за попередніми даними”, - заявив речник

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вночі 16 червня протиповітряною обороною знищено два «шахеди»

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: