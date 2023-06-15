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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
16 червня 2023, 16:59

Кількість постраждалих від ракетної атаки 16 червня зросла до шести - Київська ОВА

Кількість постраждалих через падіння уламків ракет у Київській області зросла до шести, серед них - одна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"На жаль, унаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранень дістали шестеро осіб, серед них - одна дитина. Один із постраждалих - водій автотранспорту, який дістав поранення під час перевезення хліба. Усім надається необхідна медична допомога", - написав він у фейсбуці.

Як повідомив Кравченко, зруйновано три приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків і дві господарські споруди мають незначні пошкодження.

"Усім власникам будинків буде надано необхідну допомогу", - запевнив голова Київської ОВА.

За його даними, внаслідок падіння уламків виникло загоряння лісової та трав'яної підстилки. Всі займання локалізовано. Оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація про пошкодження оновлюється. "Людям надається необхідна допомога", - інформував голова ОВА.

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