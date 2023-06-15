Росія хоче підірвати ЗАЕС

16 червня 2023, 17:02

Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС для дестабілізації ситуації в Україні та щоб примусити Київ до переговорів. Про це 16 червня в інтерв'ю NBC News повідомив Володимир Зеленський.

"Росія хоче підірвати Запорізьку АЕС. Тому що, так само як і з Каховською дамбою, вони не зацікавлені в безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного їм варіанту припинення цього конфлікту", - заявив президент.

При цьому глава держави наголосив, що війна може затягнутися, якщо постачання зброї здійснюватимуться невеликими партіями. Саме тому Захід має прискорити військову допомогу, щоб Україна якнайшвидше здобула перемогу над російськими окупантами.

"Якщо нам масово передадуть військове обладнання, яке зараз перебуває на балансі в наших партнерів, ми швидше переможемо", - наголосив глава держави.