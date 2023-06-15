Екстрадицію Дмитра Фірташа зупинено

16 червня 2023, 17:09

16 червня 2023 року Віденський Вищий Земельний суд ухвалив рішення про перегляд справи про екстрадицію Дмитра Фірташа та повернення справи для розгляду в суді першої інстанції. Таким чином, Земельний суд Відня у кримінальних справах повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції з урахуванням нових доказів та фактів, наданих сторонами у справі.

Про це Українським новинам повідомила пресслужба компанії Group DF.

"Ми вимагали цього справедливого рішення, починаючи з червня 2019 року. Дмитро Фірташ вдячний незалежній австрійській судовій системі за об’єктивний розгляд справи та цілком логічно — за призначення повторного судового розгляду на підставі нових фактів та доказів, наданих суду. Під час затяжних судових розглядів Дмитро Фірташ та його родина опинилися у дуже складній ситуації. Проте хочу наголосити, що він ніколи не сумнівався в об’єктивності та незалежності системи австрійського правосуддя", — прокоментував рішення суду адвокат Фірташа Дітер Бемдорфер..

Пресслужба Group DF та адвокати не коментують деталі судових баталій та аргументи, які переконали австрійський суд ухвалити дане рішення, але називають його очікуваним і абсолютно справедливим.

Таким чином, Рішення Окружного суду Відня від лютого 2017 року (про екстрадицію Дмитра Фірташа — ред.) скасовується.

Тепер Земельний суд Відня у кримінальних справах на підставі нових доказів повторно розглядатиме питання про допустимість екстрадиції.

"Для нас це очікуване рішення, якого ми добивались з червня 2019 року. Ми віримо у справедливість європейської системи правосуддя та розраховуємо на об’єктивний розгляд справи", підкреслює захист Дмитра Фірташа.

Як повідомлялось, 29 серпня 2015 року Земельний суд Відня відмовив владі Іспанії в екстрадиції бізнесмена Дмитра Фірташа.