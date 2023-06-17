Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 17.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 219,1 тис. осіб, знищено понад 7700 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3977 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
- артилерійських систем – 3834 (+22) од,
- РСЗВ – 609 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 302 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
- крилаті ракети ‒ 1211 (+12),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 520 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!
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