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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 червня 2023, 07:54

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 17.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 219,1 тис. осіб, знищено понад 7700 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 219170 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3977 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7706 (+23) од,
  • артилерійських систем – 3834 (+22) од,
  • РСЗВ – 609 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 364 (+0) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 302 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3364 (+7),
  • крилаті ракети ‒ 1211 (+12),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6557 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 520 (+1).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

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Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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