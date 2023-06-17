Французький телеканал TF1 порушує закон України

17 червня 2023, 20:09

Французький телеканал TF1 опинився у центрі скандалу після того, як зняв репортаж на тимчасово окупованій території України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ, Олег Ніколенко, у своєму Twitter-акаунті.

«Репортаж, що російські війська зруйнували ще більше міст на окупованих територіях України, пробиває нове дно журналістики. Вони рекламують так звану міць російської армії. Це ганьбить тих, кого вона вбила. Щобільше, TF1Info відвідували окуповані території, порушуючи закони України», - заявив Ніколенко.

Цей скандал навколо французького телеканалу TF1 спричинив значну хвилю обурення після публікації репортажу з тимчасово окупованої території України. Зйомки відбувалися на позиціях російських військових, а в сюжеті журналісти використовували коментарі російських окупантів. Тривалістю в три хвилини, ролик був опублікований на YouTube-каналі видання.

Цей інцидент не є першим скандалом, пов'язаним з французькими медіа впродовж війни. У квітні, журналісти з France24 також зняли сюжет на базі російських окупантів, але пізніше телеканал видалив його зі своїх ресурсів.