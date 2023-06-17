Військовий вертоліт Мі-8 розбився на росії поблизу Якутська

17 червня 2023, 08:13

За даними російських ЗМІ, військовий вертоліт Мі-8 розбився на відстані 90 км від Якутська. За повідомленнями МНС росії, гелікоптер здійснив аварійну посадку. На борту перебували 21 пасажир і чотири члени екіпажу. За попередньою інформацією, не має загиблих чи постраждалих, хоча ці дані потребують уточнення.

Наразі, рятувальники регіональної пошуково-рятувальної бази готуються до виліту до місця події. Вони використовують повітряне судно Мі-8 МНС росії з 10 рятувальниками на борту, щоб бути готовими реагувати на надзвичайну ситуацію. Деталі про причини аварійної посадки та подальші подробиці будуть встановлені під час розслідування.

Вічного польоту в пекло!

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* Фото ілюстративне