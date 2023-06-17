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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 червня 2023, 09:03

Хто з російських бойовиків розстрілював цивільних під час евакуації на Херсонщині

За повідомленням видання "Крим Реалії", бойовники ПВК "Лівадія", причетні до обстрілу човнів з волонтерами та жителями Херсонщини під час евакуації після підтоплення. Зазначається, що ця бойова група належить "голові" тимчасово окупованого Криму Сергію Аксьонову.

Нагадаємо, що терористи окупаційних військ обстрілюють Херсон під час евакуації 8 червня

Журналіст Ділан Бернс ідентифікував у них човни німецьких волонтерів, з якими він працював у момент нападу. За даними повідомлення, під час атаки британський волонтер Джон Джонс був поранений.

Під час цього нападу також постраждали двоє рятувальників, які намагались евакуювати цивільних. Telegram-канал "Омерзительная 8" повідомив, що саме ПВК "Лівадія" здійснила напад на човни.

Дані про цю подію стають свідченням агресивних дій бойовиків, які загрожують безпеці і життю мирних людей. Залишається відкритим питання відповідальності за цей напад та необхідності прийняття відповідних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

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