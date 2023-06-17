Хто з російських бойовиків розстрілював цивільних під час евакуації на Херсонщині

17 червня 2023, 09:03

За повідомленням видання "Крим Реалії", бойовники ПВК "Лівадія", причетні до обстрілу човнів з волонтерами та жителями Херсонщини під час евакуації після підтоплення. Зазначається, що ця бойова група належить "голові" тимчасово окупованого Криму Сергію Аксьонову.

Нагадаємо, що терористи окупаційних військ обстрілюють Херсон під час евакуації 8 червня

Журналіст Ділан Бернс ідентифікував у них човни німецьких волонтерів, з якими він працював у момент нападу. За даними повідомлення, під час атаки британський волонтер Джон Джонс був поранений.

Під час цього нападу також постраждали двоє рятувальників, які намагались евакуювати цивільних. Telegram-канал "Омерзительная 8" повідомив, що саме ПВК "Лівадія" здійснила напад на човни.

Дані про цю подію стають свідченням агресивних дій бойовиків, які загрожують безпеці і життю мирних людей. Залишається відкритим питання відповідальності за цей напад та необхідності прийняття відповідних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому.