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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
17 червня 2023, 10:02

На Харківщині російська ракета влучила в авто, є жертви

Село Гур‘їв Козачок, розташоване в Богодухівському районі Харківської області, було обстріляне військами рф у суботу, 17 червня. За повідомленням голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, в результаті обстрілу протитанковою керованою ракетою, автомобіль, що рухався у напрямку села, став мішенню.

Згідно зі звітом, четверо мирних мешканців перебували у цьому авто, однак, на жаль, всі вони стали жертвами цієї трагедії. Дані щодо самого обстрілу є попередніми і підлягають подальшому уточненню.

Ця страшна подія свідчить про безжальність і безпорадність дій російських військ, які націлені на мирне населення.

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За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули двоэ жителів смт Золочів.

В автомобілі, на момент влучання, перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

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