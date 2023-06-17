На Харківщині російська ракета влучила в авто, є жертви

17 червня 2023, 10:02

Село Гур‘їв Козачок, розташоване в Богодухівському районі Харківської області, було обстріляне військами рф у суботу, 17 червня. За повідомленням голови Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олега Синєгубова, в результаті обстрілу протитанковою керованою ракетою, автомобіль, що рухався у напрямку села, став мішенню.

Згідно зі звітом, четверо мирних мешканців перебували у цьому авто, однак, на жаль, всі вони стали жертвами цієї трагедії. Дані щодо самого обстрілу є попередніми і підлягають подальшому уточненню.

Ця страшна подія свідчить про безжальність і безпорадність дій російських військ, які націлені на мирне населення.

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За уточненими даними, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули двоэ жителів смт Золочів.

В автомобілі, на момент влучання, перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.