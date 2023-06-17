Знищено ще понад 5 рот російських окупантів

17 червня 2023, 12:13

За останню добу на Таврійському напрямку українські військові продовжують активну оборону та успішно просуваються, завдаючи ворогу значних втрат. За повідомленням командувача оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадного генерала Олександра Тарнавського, військові підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали вражаючу кількість вогневих завдань.

"Ми продовжуємо активну роботу на Таврійському напрямку. Наші сили зазнають успіхів та просуваються вперед", - зазначив генерал Тарнавський.

За його словами, результати операції були дуже вразливими для ворожих сил. За добу, ворог зазнав втрат у більше ніж п'ять рот, що були ліквідовані внаслідок дій українських військових. Крім того, було знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника.

Ці результати свідчать про високу ефективність та майстерність українських військових, які ведуть нерозривну боротьбу за свою країну. Завдяки їхній відваги та високопрофесійному підходу, ворог зазнав серйозних втрат, що сприяє зміцненню оборони та забезпечує безпеку мирного населення.

Зокрема, йдеться про вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 бойових машин піхоти, два бронетранспортири, три гаубиці 2А65 "Мста-С", гаубицю 2А65 "Мста-Б", безпілотники "Zala", "Shahed-136", "Орлан-10", БМ-21 "Град", системи радіо-електронної боротьби "Житель", чотири самохідні артилерійські установки "Акація", САУ "Гвоздика" та систему залпового вогню "Солнцепьок".

Також, було знищено п’ять місць зберігання боєприпасів ворога!