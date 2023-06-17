17 червня 2023, 15:33

З появою повідомлень про можливу провокацію на хімічному заводі "Кримський титан" на тимчасово окупованому півострові, зростають страхи щодо наслідків, які це може мати. Згідно з інформацією, що надійшла від військового партизанського руху "Атеш", російські військові "хімзахисту" отримали наказ увійти на територію Херсонської області з метою ліквідації наслідків прориву Каховської ГЕС. Однак, це викликає підозри, оскільки хімічні війська не є призначеними для цього виду завдань.

Згідно з аналізом, розміщення хімічних військ на цій території може мати більш складну мету - провокацію на заводі "Кримський титан". Це викликає серйозні обурення і збільшує ризик можливої техногенної катастрофи, яка може виникнути як захисна реакція терористів росії на загрозу ім на Кримському півострові.

Не хочеться в це вірити, але необхідно бути готовими до найгірших наслідків. Зокрема, після трагедії на Каховській ГЕС стає очевидним, що оголтіли росіяни можуть піти на екстремальні заходи. Організації та владні структури повинні бути пильними та вживати необхідних заходів для запобігання можливим наслідкам.

Представництво Президента повідомило про тривожну ситуацію в АРК, котра склалася на заводі "Кримський титан" у місті Армянськ. За заявою, процеси виробництва на цьому заводі порушені до критичного рівня, що створює серйозну загрозу для регіону.

Згідно з інформацією, отриманою від ГУР Міноборони України, російські інженерні підрозділи зафіксували мінування цехів "Кримського титану". Це викликає серйозні занепокоєння щодо можливої загрози для промислового об'єкта та його навколишнього середовища.

Порушення виробничих процесів на заводі "Кримський титан" може мати негативні наслідки як для економічного розвитку окупованого Криму, так і для екологічної безпеки регіону. Необхідно приділити найвищу увагу цій проблемі та вжити заходів для запобігання трагедії.