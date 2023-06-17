Юрій Воропаєв: «Гуманітарні питання залишаються надактуальними для України»

17 червня 2023, 17:00

Депутат Сєвєродонецької районної ради від політичної партії «Слуга Народу» Юрій Воропаєв, який служить у лавах ДСНС, продовжує активно допомагати мешканцям постраждалих від війни регіонів.

«Із самого початку війни одним із напрямів моєї діяльності є доставка гуманітарних вантажів. Спочатку зі своїми колегами з Головного управління ДСНС України в Луганській області допомагали на території Луганщини, а тепер на Харківщині. Наприклад, днями розвантажили та перевезли вагон гуманітарної допомоги для Попаснянського гуманітарного хабу та фуру для хабу Луганської ОВА. Бувають виїзди до прифронтових населених пунктів. Такі селища відвідував із гуманітарними місіями минулого місяця, а зараз здебільшого займаюся розвезенням гуманітарки по місті Харкову – цей обласний центр, до речі, також постійно страждає від обстрілів із боку росіян», – розповідає про свою діяльність Юрій Воропаєв.

За словами депутата, люди в прифронтових селищах не мають можливості придбати товари в магазинах, тому гуманітарна допомога для них вкрай потрібна. Але й в інших містах є багато людей, які потребують гуманітарної підтримки.

«Гуманітарні питання залишаються надактуальними для України. Окрім людей, які живуть у прифронтових населених пунктах, є родини з інших регіонів, які тим чи іншим чином постраждали внаслідок війни. Ці люди потребують підтримки, тому завдяки міжнародним партнерам, військовим адміністраціям, зі своїми колегами буду й надалі доставляти гуманітарну допомогу», – підсумував Юрій Воропаєв.

«Наші земляки, які стали внутрішньо переміщеними особами, та мешканці прифронтових територій в умовах війни потребують особливої уваги та підтримки. Важливо, що небайдужі громадяни, депутати, міжнародні партнери допомагають українцям у їхній біді», – зазначає голова Луганської обласної організації партії «Слуга Народу» Олексій Кузнєцов