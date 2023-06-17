Данія готова підтримати Україну передачею винищувачів F-16

17 червня 2023, 18:56

Виконуючий обов'язки міністра оборони Данії, Троелс Лунд Поульсен, оголосив, що його країна підтримає Україну у питанні передачі винищувачів. Однак, це станеться лише за умови схвалення з боку Сполучених Штатів Америки, які є виробниками літаків F-16.

"Я не уявляю, як ми можемо не підтримувати це. Україні потрібні ці літаки більше ніж будь-коли раніше, особливо якщо вони хочуть протистояти зовнішній агресії. Це також стосується датських бойових літаків F-16", - заявив Поульсен у своєму виступі.

Це заявлення відбулося всього два дні після того, як цей урядовець заявив зовсім інше. Раніше він повідомляв, що Данія ще не ухвалила рішення щодо передачі винищувачів.

"Уряд ще не прийняв жодного рішення щодо винищувачів F-16", - відзначив Поульсен на той момент.

Українські пілоти незабаром прибудуть до Данії, де будуть навчатися керувати літаками F-16 та обслуговувати їх. Навчання відбуватиметься на базі Скрідструп в Ютландії, яку голова уряду Метте Фредеріксен відвідала у травні.

Данія та Нідерланди є ведучими країнами щодо співпраці з підготовки українських пілотів. В Данії зараз перебуває 43 бойові літаки F-16, з яких 30 є активною частиною військового флоту. Однак датські літаки F-16 зараз замінюють більш сучасними бойовими літаками F-35

* Фото ілюстративне