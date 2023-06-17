ЄС активізує поставки зброї в Україну для підтримки контрнаступу проти російських окупантів

18 червня 2023, 20:34

Єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі та послуг, Тьєррі Брентон, оголосив, що Європейський союз (ЄС) посилює поставки зброї до України, щоб підтримати країну в контрнаступі проти російських окупаційних військ. Про це повідомляє газета Le Parisien, посилаючись на інтерв'ю Брентона, яке опублікував «Голос Америки».

Брентон заявив: "Ми плануємо активізувати наші зусилля у поставках зброї та боєприпасів, оскільки це конфлікт високої інтенсивності, де вони відіграють вирішальну роль". Він також нагадав про обіцянку ЄС постачати мільйон одиниць важкого озброєння протягом наступного року. Крім того, він зазначив, що ЄС готується до того, що війна росії проти України триватиме "ще кілька місяців, а то й довше".

Ці кроки Європейського союзу є важливим сигналом підтримки України в її зусиллях протистояти агресії російських окупантів. Зброя та боєприпаси, які будуть поставлені, допоможуть українським військовим зміцнити свої позиції та ефективніше відповідати на загрозу, що стоїть перед країною. Це також свідчить про зростаючу злагодженість та спільну позицію країн Європейського союзу в питанні захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

Україна, зі свого боку, висловила вдячність ЄС за цю допомогу і наголосила на значущості міжнародної підтримки у забезпеченні миру та стабільності в регіоні. Війна, яку розв'язала росія в Україні продовжує загрожувати безпеці та стабільності Європи, тому спільні зусилля та підтримка мають вирішальне значення для досягнення врегулювання ситуації.

Завітайте на наш новий сайт》

* Фото ілюстративне